Gezinshoofden van Tombeek kregen weer 4 euro, met dank aan keizer Karel

Overijse - De financieel beheerder van Overijse heeft in café Oud Sint-Elooi in Tombeek naar jaarlijkse traditie 4 euro uitgekeerd aan gezinshoofden die minstens één jaar in de deelgemeente wonen en er hun huisvuilbelasting betaalden. Er kwamen zo’n 200 gegadigden opdagen. Volgens de legende is deze betaling te danken aan keizer Karel.

Keizer Karel zou in 1531 met zijn koets vastgereden zijn in de moerassig gebied aan de Lane in Tombeek-Heide. Uit dankbaarheid omdat hij uit deze netelige situatie werd geholpen door bereidwillige inwoners van Tombeek zou hij hen het 70 hectare groot gebied geschonken hebben. De gelden, die al meer dan 80 jaar als de ‘Trek van Tombeek-Heyde’ begin januari uitbetaald worden, zouden afkomstig zijn uit de verkoop van de grond.

De werkelijkheid zit iets anders in mekaar. Het stuk grond aan de Lane waarvan sprake, werd in de 18e eeuw betwist door Waver en Tombeek. In 1784 wees de Souvereine Raad van Brabant het toe aan ‘de gemeenschap van Tombeek’. Overijse verkocht in 1934 het terrein aan de Prevoyance Sociale, die er het bekende sanatorium op bouwde. De opbrengst van de verkoop werd belegd en van de intresten wordt jaarlijks op de eerste zondag na Driekoningen 4 euro uitgekeerd aan de gezinshoofden van Tombeek.

Zoals elk jaar was er zondag eerst een eucharistieviering in de Sint-Bernarduskerk in Tombeek, waarna iedereen onder begeleiding van een fanfare en de Keizer Karelgroep in optocht naar het café Sint-Elooi trok. Daar keerde de financieel beheerder van Overijse aan de gezinshoofden het geld uit, in aanwezigheid van de Druivenkoningin van Overijse - en traditiegetrouw ook keizer Karel zelf.