Buitenlandse leiders strijken neer in Oman voor ontmoeting met nieuwe sultan

Heel wat buitenlandse leiders zijn zondag in Oman neergestreken om hun medeleven te betuigen met de koninklijke familie van de Golfstaat na het overlijden vrijdag van sultan Qaboos. Zij werden ontvangen door zijn opvolger en neef, Haitham bin Tariq.

Qaboos was bekend voor de lijn van goed nabuurschap, gematigdheid en neutraliteit die hij aanhield, en dat was ook te merken aan de stoet van leiders die de revue passeerde in het Al Alam-paleis in Masqat. Kroonprins Mohammed ben Zayed, kroonprins van Aboe Dhabi en sterke man van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), kwam langs, gevolgd door de emir van Qatar, sjeik Tamim ben Hamad Al-Thani. Nochtans zijn Saoedi-Arabië en de VAE aan de ene kant, en Qatar aan de andere kant, sinds 2017 verwikkeld in een conflict.

Iran stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. Sultan Qaboos, nochtans een bondgenoot van de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, had namelijk goede relaties ontwikkeld met Teheran. Ook de emir van Koewit, de koning van Bahrein en de Tunesische president maakten zondag de verplaatsing. Van Europese kant kwamen de Franse ex-president Nicolas Sarkozy, de Britse premier Boris Johnson en de Britse kroonprins Charles de honneurs waarnemen.

Sultaan Qaboos, die enkele weken geleden nog in Leuven verbleef voor een behandeling in het universitair ziekenhuis, overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd. Hij was bijna 50 jaar aan de macht en moderniseerde in die tijd zijn land dat het statuut meekreeg van een neutraal en gerespecteerd land. Zo werd Oman niet aangetast door de bloedige oorlog in buurland Jemen, waar een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië tegen de Houthi-rebellen vecht.