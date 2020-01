Spectaculair ongeval: frontale botsing op topsnelheid gefilmd uit verschillende camerastandpunten

Een Brit die met z’n sportwagen een motorrijder aan hoge snelheid aanreed, is veroordeeld tot een zware celstraf en een rijverbod. Op de beelden die de politie vrijgaf, is vanuit drie verschillende standpunten te zien hoe de man te snel reed op de snelle baantjes, de motorrijder niet meer kon ontwijken en hem katapulteerde over de wagen. Het slachtoffer hield er onder meer een gebroken rug aan over.

De beelden van het ongeval in bovenstaande video zijn niet voor gevoelige kijkers. Video: Politie South Yorkshire

Het ongeval gebeurde in april vorig jaar op zo’n typisch kronkelend Brits weggetje in de buurt van Sheffield. De bestuurder van een sportieve Subaru, Florian Pratt, reed er ruim 110 kilometer per uur, terwijl 95 per uur toegelaten was. Na het nemen van een bocht, belandde de wagen op de rechterkant van de baan, waar op dat moment een motor reed.

Foto: RR

Op de beelden is goed te zien hoe de motorrijder en de wagen elkaar niet meer konden ontwijken. De motorrijder werd meters hoog de lucht in gekatapulteerd en kwam met een enorme klap, met het hoofd vooruit, neer. De 35-jarige man brak daarbij zijn rug, zijn borstbeen en een pols. Van de motorfiets bleef niks meer heel. Het slachtoffer verklaarde achteraf dat zijn leven totaal veranderd was. “Voor het ongeval was ik een fit en actief persoon, dat is nu niet meer het geval. Mijn familie springt financieel bij om de dure privébehandelingen te kunnen betalen.” De politie gaf de beelden vrij om bestuurders bewust te maken van wat ze kunnen aanrichten als ze te snel rijden.

Foto: RR

De bestuurder moest voor de rechter verschijnen, die hem veroordeelde tot zestien maanden cel. Hij kreeg ook een rijverbod van drie jaar en een pakkend advies van de rechter. “Wie met zo’n machine rijdt als uw sportwagen, moet heel goed weten wat zijn eigen mogelijkheden zijn”, sprak David Dixon. “U kon de bocht totaal niet inschatten. De boodschap moet luid en duidelijk zijn: wie de baan opgaat, moet weten wat de risico’s zijn.

De man belandt op de weg met een gebroken rug. Foto: RR

Volgens de politie zou de motorrijder gestorven zijn, mocht hij niet de juiste veiligheidskledij gedragen hebben. “In een ideale wereld zou iedereen altijd 100% voorzichtig zijn. Maar dat is helaas niet het geval”, zegt Phil Carson. “'Gelukkig droeg het slachtoffer een airbagpak, volledig in leer. De airbag ging open terwijl hij de lucht in gekatapulteerd werd. Zonder dat pak had hij dit waarschijnlijk niet overleefd. Vaak zien we motorrijders met shorts en sportschoenen, die denken dat het oké is omdat ze een helm dragen. Het is niet oké. Zo’n pak mag wel duur zijn, het kan je leven redden in situaties als deze.”