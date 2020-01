Vincent Kompany in Engelse ‘Hall of Fame’

De ‘Hall of Fame’ van het Engelse voetbal verwelkomt Vincent Kompany (33). De aanvoerder van Anderlecht komt zo in een bijzonder select clubje van Premier League-iconen te staan.

Anderlecht reist zondag zonder aanvoerder Vincent Kompany terug naar ons land vanuit Spanje. De Rode Duivel wordt in het prestigieuze Savoy Hotel in Londen verwacht. Hij zal er gehuldigd worden tijdens het galadinner van de FWA (Football Writers’ Association). De verdediger van Anderlecht wordt opgenomen in de ‘Hall of Fame’ van het Engelse voetbal voor zijn bijdrage aan de sport. Kompany speelde ruim 10 jaar voor Manchester City. Als aanvoerder van de Citizens reeg hij de trofeeën aan elkaar: hij veroverde 4 landstitels en twee FA Cups. In het seizoen 2011-2012 werd hij gelauwerd als Speler van het Jaar in de Premier League.

Nu schaart Kompany zich dus tussen iconen als Sir Bobby Charlton en Stanley Matthews. Ook David Beckham, Thierry Henry en Steven Gerrard werden recent toegevoegd aan de ‘Hall of Fame’. Voor BBC-presentator Gary Lineker, die ook zelf in de eregalerij staat, is de keuze voor Kompany logisch: “Hij is de droom van elke trainer als aanvoerder. Een leider, slim, behulpzaam, professioneel. Hij heeft alles wat je wil.”