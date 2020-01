De aftrap in Hellas Verona-Genoa, zondag een wedstrijd op de achttiende speeldag in de Serie A, werd met een kwartier uitgesteld, omdat de lijnen in de twee strafschopgebieden scheef gekalkt werden. De medewerkers van de thuisploeg kregen van de scheidsrechter Maurizio Marini een extra kwartier om de mislukte lijnen op te knappen.