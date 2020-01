Maatwerk op bestelling: Kevin De Bruyne met (alweer) een assist om duimen en vingers bij af te likken

Wanneer de assist mooier dan het doelpunt is: Kevin De Bruyne (28) heeft er een patent op. De assist van onze landgenoot voor de 0-4 van Gabriel Jesus tegen Aston Villa was opnieuw bijzonder fraai.

Een boogbal achter de verdediging zoals enkel KDB ze kan trappen: Gabriel Jesus had zijn voorzet maar binnen te tikken. Eerder op de avond schotelde de Rode Duivel Sergio Aguero al de 0-3 voor, nadat Riyad Mahrez voor de dubbele voorsprong had gezorgd voor de Citizens. Kevin De Bruyne heeft nu al 14 assists achter zijn naam staan in de Premier League.

KDB !! 🇧🇪



Encore un bijou de passe décisive de Kevin De Bruyne 💎



C'est son 1⃣5⃣e assist en Premier League, juste ENORME !#AVLMCI pic.twitter.com/WYPYZr0w0f — VOOsport (@VOOsport) January 12, 2020

Ook enkele vooraanstaande collega’s waren onder de indruk:

@DeBruyneKev bruh you a bad motherf*** ... what a pass 💀🤦🏿‍♂️ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 12, 2020