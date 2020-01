Wij deden de test: zo vaak komt een brief met een kiwi-sticker (op tijd) aan

Wat begon met een toevalstreffer in de eindejaarsperiode lijkt nu te wijzen op een groter probleem bij de postsorteercentra. Want uit een test van deze krant blijkt dat brieven met ‘kiwizegels’ opvallend vaak aankomen. Volgens Bpost functioneren de machines naar behoren, maar loopt het daarna mis. Klopt niet, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD. “Het is ridicuul en zeer klein van Bpost om zich te verstoppen achter menselijke fouten.”

