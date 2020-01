Reconstructie van 25 jaar oude moord na spontane bekentenis van seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Borgerhout / Ranst - Maandag vindt een reconstructie plaats van de moord op Maria Van den Reeck. Dan moet glazenwasser Stephaan Du Lion (55) tonen hoe hij in 1994 de toen 46-jarige vrouw om het leven bracht. Omdat het gebouw niet meer bestaat, werd het interieur van het appartement integraal nagebouwd in Campus Vesta in Ranst.

De familie van de overleden vrouw bevestigt het nieuws, maar zal maandag niet zelf aanwezig zijn op de reconstructie. “We worden bijgestaan en vertegenwoordigd door onze advocaat, meester Kris Luyckx”, laat haar zoon Marc (50) weten. “Hij zal ons nadien inlichten over de gebeurtenissen.”

Mr. Luyckx laat weten dat de familie nog geen inzage heeft gehad in het dossier rond de moord op de vrouw. “Tijdens de reconstructie zullen we meer inzicht krijgen over de omstandigheden rond de moord”, zegt hij. Omdat het appartement van de vrouw niet meer bestaat, werd het interieur nagebouwd op de site van Campus Vesta in Ranst.

Maria ‘Mia’ Van den Reeck (46) was in 1994 een gescheiden vrouw die alleen woonde in een appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout. Ze werd in december vermoord teruggevonden, gewurgd met het elektrisch snoer van een krultang. De ex-man van de vrouw was toen de eerste verdachte van de moord en bracht twee dagen in de cel door.

Spontane bekentenis

Een doorbraak in het dossier kwam er nooit, tot seriemoordenaar Stephaan Du Lion vorig jaar spontaan de moord bekende. Dat gebeurde op 1 oktober, toen hij ook de moorden op de Antwerpse Eve Poppe (1997) en Lutgarda Bogaerts (1993) uit Grobbendonk bekende. De 55-jarige glazenwasser zat toen al vast in afwachting van zijn proces voor de moord op Ariane Mazijn in 1992.

Du Lion liep na bijna dertig jaar tegen de lamp door DNA-onderzoek. Hij moest in 2015 DNA afstaan toen hij voor een inbraakpoging veroordeeld werd tot zes maanden cel met uitstel. Dat DNA werd later gematcht in het onderzoek naar de cold cases van Ariane Mazijn en Eve Poppe.