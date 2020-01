Tijdens de wachtdienst is apotheker Diederik Dubois uit Heule zaterdagavond overvallen door een gewapende en gemaskerde man. De dader ging ervandoor met enkele honderden euro’s. “Maar dat geld is het minste. Die enge ervaring is veel erger”, zegt de apotheker.

Hoewel apotheker Diederik Dubois zaterdagnamiddag van wacht was, was zijn apotheek in de Izegemsestraat in Heule open. “Tijdens de dag sluit ik nooit af, ook niet als ik van wacht ben. Tenslotte ...