Anderlecht-coach Frank Vercauteren blikt terug op stage achter gesloten deuren: “Er is geen zekerheid over Vanden Borre”

Anderlecht hield de media op afstand tijdens hun stage in Spanje. Slechts sporadisch zagen we hoe ver Vanden Borre staat, hoe groot de impact van Kompany nog is en tot wat nieuwkomer Murillo in staat is. We zochten het uit, maar coach Frank Vercauteren gaf op het einde ook wat uitleg. “Sommigen blijven te veel hangen in het negatieve.”