Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert mengt zich mogelijk in de strijd voor voorzitterschap

Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert is “niet overtuigd” door wat hij tot nog toe hoorde van de twee kandidaat-voorzitters Els Ampe en Bart Tommelein. Er zal volgens hem “meer nodig zijn om de partij terug op het juiste spoor te brengen”.

Lachaert blijft de mogelijkheid warm houden dat hij zelf een gooi zal doen naar het voorzitterschap. In een uitgebreide nieuwjaarsboodschap die hij verspreidde via sociale media, roept hij zijn partijgenoten op om terug te grijpen naar de liberale recepten. “Die hoeven niet ‘rechtser’ of ‘progressiever’ te zijn”, zegt Lachaert. “We moeten onze liberale overtuiging gewoon consequent en geloofwaardig uitdragen en in de praktijk brengen.”

Mogelijk wil Lachaert met zijn brief een teentje in het water steken om te voelen hoezeer zijn partijgenoten zitten te wachten op zijn kandidatuur. Hij vindt het nog altijd te vroeg om de knoop door te hakken, maar de kans dat hij in de race stapt lijkt momenteel weer groter dan dat hij het niet zal doen.