Ook dit weekend niet gewerkt in chemiebedrijf na ontslag vakbondsafgevaardigde

Beveren-Waas - Bij het chemiebedrijf Ineos Phenol in het Oost-Vlaamse Doel is ook dit weekend niet gewerkt, nadat de productie donderdagavond werd stilgelegd omdat een vakbondsafgevaardigde ontslagen werd. Dat meldt woordvoerster Nathalie Meert van Ineos. Het is afwachten of de ochtendploeg maandag aan de slag gaat.

Het ging om het ontslag van een vakbondsafgevaardigde van ACLVB, die meer dan 20 jaar voor het bedrijf werkte. Het was de druppel die de emmer deed overlopen, stelde de liberale vakbond, die met de vinger wees naar de nieuwe plant manager die geen tegenspraak zou dulden.

De avondploeg legde donderdag het werk neer en de ochtend- en dagploeg ging vrijdag niet aan de slag. Ook in het weekend werd niet gewerkt en is er geen akkoord gevonden tussen de directie en de vakbond. Het is nog niet duidelijk of de ochtendploeg om 7 uur het werk zal hervatten. Het bedrijf herhaalt dat het het ontslag van de vakbondsafgevaardigde niet zal intrekken.

Bij Ineos Phenol werken 180 mensen. Het bedrijf produceert phenol en aceton als grondstoffen voor een reeks producten zoals plastic materialen voor elektrische wagens, textiel of plexiglas.