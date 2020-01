Porsche 911 Cabrio crasht: uren file op snelweg

Nieuwpoort - Op de E40 in Nieuwpoort is zondagavond iets na 19 uur een spectaculair ongeval gebeurd met een Porsche 911 cabrio.

De bestuurder reed richting Jabbeke maar ging ter hoogte van Nieuwpoort plots aan het slippen. De sportwagen ging daarna meermaals over de kop. De bestuurder zat niet gekneld en liep als bij wonder slechts lichte verwondingen op. Hij werd na verzorging ter plaatse naar het ziekenhuis van Veurne gebracht.

Hoewel de Porsche Duitse nummerplaten had gaat het om een Belgische bestuurder die de sportauto gehuurd zou hebben. De wagen raakte bij het ongeval volledig vernield en werd door garage Vansteenland getakeld. Wellicht is de Porsche onherstelbaar beschadigd. Door het ongeval lagen er erg veel brokstukken op de weg. Daardoor moest het verkeer zelfs over de pechstrook rijden, wat al snel leidde tot een file. Pas rond 21 uur was de weg terug vrij. (JHM)