Gwyneth Paltrow brengt peperdure kaars “die naar haar vagina ruikt” op de markt en daar is blijkbaar véél vraag naar

Dat hadden we nog niet gehoord: een kaars die naar de vagina van actrice Gwyneth Paltrow (47) ruikt. Toch wordt het verkocht en blijkbaar ook gekocht, want op de webshop van haar eigen lifestylebedrijf Goop, is de kaars al niet meer beschikbaar.

De kaars in kwestie kost zo’n 67,50 euro. Foto: RR

Dat Gwyneth Paltrow niet om een stunt verlegen zit, weten we intussen al. Ze liet zich ooit steken door bijen om haar huid strak te houden, promootte een geitenmelkdieet en zette ooit een gouden dildo van 13.000 euro in de kijker. Of wat te denken van het vaginaal stoombad waar ze ooit zo enthousiast over was?

Nu is er dus de kaars die naar de edele delen van de actrice zou geuren. Voor wie zich daar moeilijk iets bij kan voorstellen, is er het begeleidende tekstje op de webshop: “Deze kaars heeft een grappige, prachtige, sexy en heerlijk onverwachte geur. Ze is gemaakt met extracten van geranium, citrusachtige bergamot en ceder, gecombineerd met damastroos en muskuszaad om ons te doen denken aan fantasie, verleiding en een verfijnde warmte.”

Vrij duur

Nadat Paltrow de hierboven beschreven geur rook, zei ze : “Hé, dit ruikt naar mijn vagina”, waarop de naam voor de kaars snel gekozen was.

De prijs, met 67,50 euro toch aan de vrij dure kant, hield fans van Paltrow en lekker geurende woonkamers niet tegen. De kaars ging vlot de deur uit en is intussen helemaal uitverkocht.