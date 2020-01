Brute moord op Afrikaanse first lady krijgt wending: zaten premier en maîtresse achter fatale kogelregen?

Spannender dan een Netflix-serie: dat zijn de politieke verwikkelingen in het Zuid-Afrikaanse land Lesotho tegenwoordig. Centraal staat de 80-jarige premier en zijn 40 jaar jongere vrouw. Tweeënhalf jaar geleden trouwden ze, nadat de vorige echtgenote van de premier vermoord was. Sinds kort is het echtpaar in het vizier gekomen van de politiechef, die hen verdenkt van de moord.