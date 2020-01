Machtsstrijd bij KV Oostende zorgt voor paniek bij spelers

De machtsstrijd bij KV Oostende is losgebarsten. Zoals bekend hebben ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen en CEO Patrick Orlans een Amerikaanse investeringsmaatschappij gevonden die KVO voor 100 % wil kopen. Het gaat om een partij die ook aandelen heeft bij Crystal Palace. Alleen plooit voorzitter Frank Dierckens (nog) niet.

Dierckens wil zelf minstens 20 procent van zijn aandelen behouden en de preses maakt zich sterk dat hij een andere koper kan aanbrengen. Daarop stuurde ondervoorzitter Vanderhaeghen via zijn raadsman een keihard persbericht om Dierckens onder druk te zetten. “Gino Vanderhaeghen is bezorgd om de toekomst van KVO en met hem iedereen die niet in fantasieën gelooft.”

Crisisvergaderingen met spelers

Ook de onrust bij het personeel, de spelers en de fans nam sterk toe. Op stage in Spanje waren er enkele interne crisisvergaderingen omdat de spelers wilden weten of ze de rest van het seizoen nog op hun loon konden rekenen. Dierckens moest hen verzekeren dat er genoeg cashflow is.

De supporters schreven ook een brief waarin ze Dierckens bedankten voor zijn inzet, maar vroegen tegelijk ook om de juiste keuze te maken. Daarnaast was er ook een interventie van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) om in de eerste plaats aan KVO te denken en niet aan machtsposities.

De Amerikanen hadden graag dit weekend een antwoord gehad, want ze menen dat KVO failliet zal gaan als Dierckens aan de club vasthoudt.