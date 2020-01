Antwerp denkt na over (lichte) straf voor Lamkel Zé, sommige ploegmaats hebben het met hem gehad

Een rode kaart in een oefenmatch, dat ontbrak er nog aan. Didier Lamkel Zé (23) werkte zich in Spanje opnieuw in nesten. Aangezien dit keer ook de voorzitter verbolgen was, moet hij serieus op zijn tellen beginnen te letten. Maar D’Onofrio is niet van plan om drastische maatregelen te nemen.

LEES OOK. Antwerp wint oefenduel maar Lamkel Zé laat zich weer opmerken met rode kaart: “Directie moet zich maar over straf buigen”

Feit is dat Lamkel Zé zich stilaan zorgen moet maken. In het verleden werd heel veel met de mantel der liefde bedekt. D’Onofrio heeft hem uiteraard al meermaals beboet, maar toch ook vooral beschermd. Nu was de sportief directeur echter écht not amused. Hetzelfde geldt voor Gheysens. Hij toonde zich onlangs in onze krant nog een grote fan, maar dit keer was hij woedend.

Diezelfde avond staken de grote bazen de koppen bij elkaar, ook om de strafmaat te bespreken. Maar toch ziet het er niet naar uit dat dit het voorval te veel was. De eindbeslissing ligt bij D’Onofrio, en ook al zijn er nog gesprekken gepland, hij is niet van plan om drastische maatregelen te nemen. Gheysens zal zich er in dat geval ook bij neerleggen. “We blijven hopen dat het goeie in hem naar boven komt.”

Defour: “Tijd dat dit intern aangepakt wordt”

Wel moet de club beseffen dat Lamkel Zé zich hoe langer hoe meer onmogelijk maakt in de spelersgroep. Sommigen hebben het met hem gehad. De reacties logen er ook niet om. “We hebben instructies gekregen om er niet te veel over te zeggen, maar het is wel tijd dat dit intern aangepakt wordt”, zei Defour.

Hoedt was het roerend met hem eens: “Dit moet inderdaad opgelost worden in de kleedkamer, want zo kan het niet verder. Dit soort dingen hoort echt niet thuis op een voetbalveld. Maar we zouden er eigenlijk geen aandacht aan mogen schenken, want dan komt hij weer in de spotlights te staan. En dat verdient hij absoluut niet.”