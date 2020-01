CLUBNIEUWS. Ook Cercle aan tafel met Stad Brugge, Genk verlost van Ndongala

De oefenstages zijn achter de rug maar de transfermarkt is nog een tijdje open. Ontdek hier het clubnieuws van de dag.

CERCLE BRUGGE. Ook aan tafel met Stad Brugge

Burgemeester Dirk De fauw ontvangt maandag huidig ­Cercle Bruggevoorzitter Frans Schotte en zijn opvolger ­Vincent Goemaere. De bedoeling is om duidelijkheid te scheppen in het stadiondossier. Cercle wilde graag een stadion voor 10.000 toeschouwers op het kanaaleiland, maar dat blijkt niet binnen de mogelijkheden te liggen. De piste van de Blankenbergsesteenweg is dan weer nieuw voor Cercle. De Stad Brugge heeft wel al een investeerder voor het project en Cercle zou dan moeten huren. (kv, jmg)

GENK. Ndongala naar Kasimpasa

Dieumerci Ndongala heeft met het Turkse Kasimpasa een nieuwe club gevonden. Ndongala was bij RC Genk uit de gratie gevallen van coach Hannes Wolf. Hij kondigde zondagmiddag al zijn vertrek aan op Instagram, al moesten in de vooravond de laatste documenten rond zijn overgang nog in orde worden gebracht. Turkse media maken gewag van een transferprijs van 1,5 miljoen euro. Ndongala zorgde in 77 wedstrijden bij Genk voor elf goals en twaalf assists. (mg, svc)

ANTWERP. Ava Dongo legt vandaag medische tests af

Hij is er eindelijk geraakt. Moustapha Ava Dongo (23), de Congolese centrale verdediger die Antwerp wil vastleggen, landde gisteren in België. Als hij vandaag nog voor zijn medische tests slaagt, zet hij zijn handtekening onder een meerjarig contract – tot nu toe was er sprake van een verbintenis tot 2023. Hij komt over van AS Vita, dat nog een tijdje moeilijk deed en hem niet wilde vrijgeven, maar hij was eigenlijk ook eigendom van Jeunesse Sportive, en Antwerp heeft uiteindelijk alles kunnen regelen opdat hij kon overkomen. Het ging hem overigens twee keer live scouten, één keer bij zijn club en één keer bij de nationale ploeg. Of hij klaar is voor het Belgische voetbal, zal binnenkort blijken, maar hij krijgt de komende maanden de tijd om zich rustig aan te passen.(dvd)

STVV. Verguisde Turay vervanger van Boli?

In het zoeken naar alternatieven voor de naar Qatar vertrokken Yohan Boli kan mogelijk ene Buya Turay oplossing bieden. De spits uit Sierra Leone werd persona non grata onder Marc Brys en werd daarom uitgeleend aan Djurgarden. In Zweden pakte hij de landstitel en werd hij topschutter. Hij traint sinds ­vorige week in België mee met de beloften. Normaliter sluit hij vandaag aan bij de A-kern. Er is behoorlijk wat interesse voor de aanvaller, maar het gaat daarbij vooral om clubs die Turay willen huren. STVV is enkel bereid de spits te laten gaan mits er een goed bod op tafel komt voor een definitieve overgang.

Yuta Koike (23), uitgeleend aan Kashima Antlers, is definitief verpatst aan Cerezo Osaka.(pivan)

AA GENT. Wellicht tester uit El Sal­vador

Brayan Gil Hurtado (18) van Club Depor­tivo FAS uit de hoogste divisie in El Sal­vador komt wellicht een proefperiode afwerken bij AA Gent. De spits zou zich ­mogen bewijzen bij de beloftenkern bij de Buffalo’s van Frédéric Dupré.(ssg)

STANDARD. Balikwisha dicht bij Seraing

Balikwisha (20), die in de winter terugkeerde van een mislukt huuravontuur bij Cercle Brugge, staat dicht bij een uitleenbeurt aan Seraing.(bfa)