Noa (16) en Aline (17) gaan graag hard op de latten: “Vol blauwe plekken en op training heb ik op mijn tong gebeten””

Wilrijk / Schilde -

Acrobatie op skilatten met een duizelingwekkende snelheid: dat is hoe het er bij skicross aan toegaat. Op de Youth Olympic Games in Lausanne, Zwitserland, zal het Wilrijkse skitalent Noa Spoelders (16) als een van de negen vertegenwoordigers van ons land voor het spektakel zorgen. Aline Pelckmans (17) uit Schilde gaat al even snel naar beneden, maar dan op de skeleton.