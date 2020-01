Carlota (10) is de trots van boer Stijn, “maar ze heeft wel een beetje sterallures”

Nijlen -

In de stal van boeren Luc en Stijn Peeters in de Nijlense Heibloemstraat zwaait Carlota de plak. De tien jaar oude melkkoe is de eerste in Vlaanderen die de titel van ‘sterkoe’ in de wacht sleept. “Ze is een topbeest, zij het met een klein beetje sterallures”, zeggen de baasjes met een knipoog.