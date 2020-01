Camera’s, versterkte muur én hek onder stroom: toch kon gevangene dankzij zijn lakens ontsnappen

De Tunesiër die vrijdagnacht uit de gevangenis van Wortel ontsnapte, kon een lange lijst aan beveiligingsapparatuur verschalken. Ondermeer een verstevigde celmuur, bewakingscamera’s, een detectiedraad én een hek onder stroom moesten de cipiers helpen om de 300 gevangenen binnen te houden. Een afstappingsteam van het Gevangeniswezen moet maandag onderzoeken of alle technologische apparatuur wel naar behoren werkt. Volgens vakbond ACV is dat niet het geval.

Pas zaterdagochtend, toen de ochtendploeg in de gevangenis arriveerde, werd de ontsnapping ontdekt. Alle 300 gedetineerden moesten zich tijdens het appel aan de cipiers presenteren. Maar in een cel in ...