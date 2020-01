D-Day in Buckingham Palace: Queen belegt crisisvergadering over Harry en Meghan

De Britse Queen Elizabeth houdt vandaag een crisisvergadering over de plotse beslissing van kleinzoon Harry en diens vrouw Meghan Markle om zich terug te trekken uit het Britse koningshuis en naar Noord-Amerika te verhuizen. Volgens SKY News roept de 93-jarige Elizabeth haar zoon, prins Charles, en haar kleinzonen William en Harry samen in Sandringham House in Norfolk voor een spoedvergadering. Ook Williams vrouw Kate zal erbij zijn. Omdat Meghan Markle vorige week al vertrokken is naar Canada, zal zij de meeting via de telefoon volgen. Het is de eerste keer dat de familie zal samenkomen na de explosieve mededeling van prins Harry.

Prins William reageerde dit weekend voor het eerst op de beslissing van zijn broer. “Ik heb mijn hele leven lang mijn arm om mijn broer heen geslagen en dat kan ik nu niet meer doen”, zei hij in de Sunday Times. “We zijn verschillende entiteiten. Daar ben ik triest om.”

Intussen werken Meghan Markle en prins Harry al druk aan hun leven na het Verenigd Koninkrijk. Zo zouden zij een deal gesloten hebben met Disney om Meghan een voice-over in te laten spreken bij een film. In ruil zou Disney een fors bedrag aan een goed doel voor olifanten schenken.”