Kan er nog iemand bij?

Vol, voller, volst. Geen vierkante centimeter wordt onbenut gelaten op deze trein in Dhaka. In Bangladesh zijn ze overvolle wagons wel gewoon, maar afgelopen weekend waren op het spoor extreme taferelen te zien. Moslims trokken in groten getale naar de stad Tongi voor de bijeenkomst Bishwa Ijtema. Aan de oevers van de Turaq-rivier baden ze afgelopen drie dagen voor wereldvrede. Met vijf miljoen deelnemers – meer dan voor de hadj naar Mekka – is het de tweede grootste samenkomst van moslims wereldwijd. Enkel de jaarlijkse pelgrimstocht naar het Iraakse Karbala kan op nog meer bezoekers rekenen. (agg)