Langste applaus voor Kris Van Dijck

Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie wierp voorzitter Bart De Wever traditiegetrouw met bloemetjes naar zijn ministers en ex-ministers. Maar de applausmeter ging pas helemaal in het rood toen hij “onze trouwe vriend” Kris Van Dijck een hart onder de riem stak. De burgemeester van Dessel was begin vorige zomer drie weken voorzitter van het Vlaams Parlement toen hij op de Vlaamse feestdag alweer ontslag moest nemen. Enkele dagen voordien had hij in dronken toestand een aanhangwagen aangereden, op 11 juli kwam hij onder vuur toen P-magazine bekendmaakte dat hij voor een escortgirl een uitkering had proberen te regelen. Volgens Van Dijck had hij daarbij echter nooit de wet overtreden. De Raad voor de Journalistiek oordeelde vorige week dat zijn klacht tegen P-magazine over onwaarheden en lasterlijke aantijgingen gegrond was. Van Dijck besliste ondertussen dat hij ook een burgerlijke procedure zal opstarten tegen het tijdschrift. “Iedereen maakt fouten in zijn leven”, sprak De Wever. “Maar niemand verdient het om met laster en leugens te worden neergehaald. Zeker jij niet.” (hca)