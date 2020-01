Herdenkingen groeien uit tot protestmarsen

“Misschien zaten er te veel tegenstanders van het regime op dat vliegtuig”

Guy Meurs

“Iran zegt nu dat het per ongeluk dat vliegtuig uit de lucht heeft geschoten, maar eerlijk gezegd twijfel ik daar aan”, zegt Saam Mohammadi (33) uit Kuringen. Zeven jaar geleden vluchtte Saam naar België omdat hij onder druk kwam te staan van het regime, nadat hij verschillende keren openlijk kritiek had geuit. “Als je weet dat er een mogelijke vergelding komt van de VS, en je luchtafweergeschut staat paraat, dan hou je toch alle burgervliegtuigen tegen? Misschien zaten er te veel mensen op dat vliegtuig die tegen het regime waren.”

“De kans dat er een oorlog komt tussen de VS en Iran lijkt me klein”, zegt Saam. “Na de dood van Soleimani heeft Iran met de spieren gerold door een lege Amerikaanse basis aan te vallen. Daarmee is de kous af. Ik zie in Iran wel de basis voor een nieuwe revolutie, en ik vrees daar ook bloed bij zal vloeien. Er komen nu weer heel veel mensen op straat en de ordediensten doen er alles aan om die te stoppen. Ik zou heel graag willen dat er een omwenteling komt in Iran en dat het regime verdwijnt. Iran is een prachtig land, met vriendelijke mensen, veel cultuur en een rijke geschiedenis. Ik wil dat kunnen tonen aan mijn vriendin en toekomstige kinderen.”

LEES OOK. Opnieuw protest in Teheran tegen Iraanse leiders na crash Boeing

“Mensen wachten op het einde van de ayatollahs”

Olivier Matthys

“Veel Iraniërs in het buitenland hebben schrik om commentaar te geven op de situatie in Iran”, zegt Elly Mansoury (37) uit het Brusselse. Sinds haar 4 jaar woont de doctoraatsstudente aan de VUB in België. “Ze vrezen niet per se voor hun eigen veiligheid, maar wel voor die van hun vrienden en familie in Iran. Wanneer ze contact hebben spreken ze over koetjes en kalfjes, nooit over de politiek. Telefoons worden afgetapt en sociale media gecontroleerd.”

LEES OOK. Iraniërs betogen en roepen “Dood aan de dictator”, Trump drukt zijn steun uit met tweets in het Farsi

“De gebeurtenissen in Iran knagen aan mij”, zegt Elly. “Zowel Iraniërs in Iran als in de diaspora beginnen er door te zitten. Er is even geen perspectief meer. Met de nucleaire deal (een opschorting van economische sancties tegen Iran als het land nucleaire activiteiten staakt, nvdr.) was er tenminste nog economische vooruitgang. Nu is dat weggevallen, en politieke vrijheid is er ook nooit geweest.”

“Ik vrees eerder voor een burgeroorlog dan voor een internationaal conflict. Veel Iraniërs voelen zich bekocht door het regime omdat het gelogen heeft over het vliegtuig. Dat wakkert het protest alleen maar aan. De afgelopen dagen zie je in verschillende steden in Iran dat veel mensen op straat komen. Een meerderheid van de mensen zit te wachten op het einde van de ayatollahs.”

“Als het erop aankomt, zullen Iraniërs zich verenigen tegen VS”

Robbie Depuydt

Via een studentenuitwisselingsprogramma van de Zeevaartschool in Antwerpen kwam Ali Koocheki (73) in 1969 naar België. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om hier te blijven, maar de liefde besliste daar anders over. In 1977 stapte hij in het huwelijksbootje met een Vlaamse. “Drie weken geleden was ik nog in Iran”, zegt Ali. “Toen was alles nog oké. Nu hebben zoveel mensen door een stomme fout het leven verloren (hij bedoelt het vliegtuig dat is neergeschoten, nvdr). Dit is absoluut niet goed voor het imago van Iran.”

LEES OOK. Vier raketten treffen Iraakse luchtmachtbasis met ook Amerikaanse militairen

Toch gaan de grootste verwijten van Koocheki naar de VS, dat generaal Qassem Soleimani uitschakelde. “Voor negentig procent van de Iraniërs was hij een held. Hij heeft ons land altijd goed verdedigd. Zonder hem zou Iran in de greep zijn geraakt van ISIS. De problemen van nu zijn dus grotendeels gecreëerd door de VS. Voor de Amerikanen draait het allemaal om geld en olie.”

“Niemand wil oorlog”, zegt Koocheki. “Maar mocht het toch zover komen, dan zullen de Iraniërs zich verenigen om hun geschiedenis en erfgoed te verdedigen. Iran is niet zo sterk als de VS, maar zal zich niet snel gewonnen geven.”