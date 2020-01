Opnieuw slachtoffer overleden in ziekenhuis: dodentol na vulkaanuitbarsting op White Island loopt verder op

De dodentol na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland is naar boven bijgesteld nadat zondag in een Australisch ziekenhuis een slachtoffer aan zijn verwondingen is bezweken. Dat heeft de politie gemeld. Alles samen kwamen bij het drama van begin december nu al twintig mensen om het leven, onder wie twee van wie het lichaam niet is gevonden.

Het recentste slachtoffer is een man die in het Alfred Hospital in Melbourne aan zijn verwondingen overleed.

In totaal stierven nu al zestien mensen in Nieuw-Zeeland en twee in Australië. Daarnaast zijn ook nog altijd twee mensen vermist, maar er wordt verondersteld dat zij overleden zijn. Het gaat om een Australische tiener en een plaatselijke reisgids. De zoekactie naar de lichamen van de vermisten werd op kerstavond stopgezet. Vermoed wordt dat de lichamen zijn afgedreven in zee.

Het Nieuw-Zeelandse ministerie van Gezondheid liet maandag in een verklaring weten dat er in vier ziekenhuizen van het land alles samen nog dertien mensen worden verzorgd. Vier van hen verkeren in kritieke toestand. Dertien andere patiënten werden in de weken na de ramp overgevlogen naar Australië.

De uitbarsting van de meest actieve vulkaan van Nieuw-Zeeland deed zich voor op 9 december op White Island, een eiland op zo’n 48 kilometer voor de kust van Whakatane. Op het eiland bevonden zich toen 47 bezoekers.