Amerikaans minister van Defensie Esper zaait twijfel over verklaring Trump: "Geen bewijs van plannen voor aanslag op ambassades"

Na de liquidatie van de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani, gedood bij een Amerikaanse droneaanval in Bagdad, is er groeiende twijfel over de door de Amerikaanse president genoemde reden voor de operatie. Donald Trump verklaarde vrijdag dat Soleimani plannen had om aanvallen uit te voeren op vier Amerikaanse ambassades. In een gesprek met televisiezender CBS werd de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zondag gevraagd naar een bewijs voor die plannen, waarop Esper toegaf dat hij geen aanwijzingen had gezien voor een eventuele aanslag op de ambassades.

Aan Fox News had Trump vrijdagavond gezegd dat de ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad "waarschijnlijk" het doelwit zou worden van een aanval. Vervolgens voegde hij eraan toe dat er waarschijnlijk vier ambassades geviseerd werden. Verdere details gaf de president niet. Trump rechtvaardigde de gerichte aanslag van 3 januari op Soleimani eerder al door te stellen dat er sprake was geweest van een onmiddellijke dreiging voor de Amerikanen en dat de droneaanval dus vanuit Amerikaans standpunt een gelegitimeerde antiterreuroperatie was.

De Amerikaanse Democraten trekken die redenering in twijfel en uitten zware kritiek op het feit dat het Congres vooraf niet werd geconsulteerd.

Esper benadrukte dat Trump nooit heeft gesproken over specifieke bewijzen voor een aanslag op de vier Amerikaanse ambassades, maar het louter had over een mogelijkheid. De defensieminister zei voorts dat hij de mening van de president deelt. "Mijn verwachting was dat ze het op onze ambassades gemunt hadden", aldus Esper, om er vervolgens aan toe te voegen dat er aanwijzingen waren voor een nakende, grootschalige aanslag, waarbij meer dan één land werd geviseerd.

Ook Trumps nationale veiligheidsadviseur Robert O'Brien antwoordde zondag ontwijkend toen ABC hem vroeg waarom de betrokken ambassades niet gealarmeerd en geëvacueerd werden als er dan toch sprake was van een dreiging. "We kunnen niet elke keer weglopen wanneer iemand ons bedreigt", klonk het laconiek bij O'Brien.

Bestorming ambassade

De liquidatie van Soleimani gebeurde enkele dagen nadat honderden manifestanten de Amerikaanse ambassade in Bagdad hadden bestormd, als reactie op de dodelijke luchtaanvallen die de VS hadden uitgevoerd op de door Iran gesteunde groep Kataib Hezbollah, een sjiitische militie die dan weer verantwoordelijk zou zijn voor een aanval waarbij een Amerikaan om het leven kwam.

Trump zag in de bestorming een “georkestreerde aanval” van Iran en dreigde dat het land een “zware prijs” zou betalen.