Ex-paus Benedictus kant zich in nieuw boek tegen afschaffing priestercelibaat

De voormalige paus Benedictus XVI kant zich in een nieuw boek over de crisis rond het misbruik in de Katholieke Kerk tegen voorstellen om het celibaat voor priesters af te schaffen. Dat heeft zijn uitgever zondag gezegd.

In een zeldzaam moment in de openbaarheid sinds zijn pensioen zes jaar geleden argumenteert Benedictus samen met coauteur kardinaal Robert Sarah dat priesters niet zouden mogen toegeven aan de verleiding om hun celibaat op te geven.

Nadat de voorbije jaren over heel de wereld talloze gevallen van misbruik door priesters bekendraakten, klinkt zowel binnen als buiten de kerk de roep steeds luider om komaf te maken met het eeuwenoude verbod op het huwelijk voor priesters. Dat voorstel valt echter niet in goede aarde bij de voormalige paus. Hij vindt dat priesters een rol te vervullen hebben als "bruidegom van de Kerk".

"Het priesterschap gaat door een donkere periode", schrijft Benedictus XVI in zijn boek Vanuit de diepte van onze harten: priesterschap, celibaat en de crisis van de Katholieke Kerk dat op 20 februari uitkomt. "Gewond door de onthulling van zovele schandalen en verontrust door het constant in vraag stellen van hun toegewijd celibaat, komen vele priesters in de verleiding om op te geven en alles achter te laten", klinkt het.

In oktober sprak de bisschoppensynode in het Vaticaan zich nog uit voor het wijden tot priester van getrouwde mannen in regionale speciale gevallen. Dat stuitte meteen op hevige kritiek van conservatieve geestelijken. Zij vrezen dat uiteindelijk de afschaffing van het celibaat permanent kan worden.