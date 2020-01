Douanier geschorst voor verspreiden haatvideo’s

Een Belgische douanier is vorige week geschorst door de dienst Financiën omdat hij haatvideo’s verspreidde waarin hij het gemunt heeft op moslims en de holebigemeenschap. Hij was nog maar een week in dienst, zo blijkt een bericht van de RTBF. De ambtenaar beschikt over een eigen YouTube-kanaal waarin hij bijbelse teksten citeert en complottheorieën uit de doeken doet. De man profileert zich als een “onafhankelijk christelijk prediker” en lijkt verschillende talen te beheersen, waaronder het Arabisch, Engels en Russisch. Opvallend: hij heeft duizenden abonnees. Een intern onderzoek werd gestart nadat zijn bazen bij de federale overheid opmerkten dat na de aanslagen in Brussel en Parijs een bericht stuurde naar alle moslims in ons land en Frankrijk waarin hij vraagt om hun geloof te ontkennen en het christendom te omarmen.

“Als een ware christen (...) is het mijn plicht om u de ware religie te prediken, die van God, van de ware God van de Bijbel en van het Evangelie van Jezus Christus”, klinkt het. De prediker was toen nog niet in dienst. Ook over homoseksualiteit heeft hij extreme opvattingen. “Het is pervers. Dat is geen belediging, maar een wetenschappelijk feit.” In 2015 postte hij een video in het Europees kwartier over voormalig premier Charles Michel (MR). Daarin vertelt hij dat hij het een schande vindt dat de toenmalige eerste minister de Turkse president Erdogan steunt tegen het regime van de Syrische president Bachar Al Assad. Afgelopen week besliste de FOD Financiën hem dan ook geschorst. “De feiten, die we hebben vastgesteld, (...) staan haaks op de waardigheid en de neutraliteit die een federaal ambtenaar moet voorhouden.”