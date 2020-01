Minister van Wonen waarschuwt voor valse controleurs van rookmelders

Sinds 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. En dat lijkt een goed uitgangspunt voor oplichters en dieven. Want heel wat mensen kregen al controleurs over de vloer, maar die blijken in de meeste gevallen vals. De Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele waarschuwt.

“Vlaanderen heeft geen controleurs van rookmelders op pad gestuurd. We controleren de rookmeldersverplichting uitsluitend in het kader van een volledig woningkwaliteitsonderzoek. Alleen woningcontroleurs die zijn aangewezen door de burgemeester of het agentschap Wonen-Vlaanderen voeren deze woningkwaliteitscontroles uit”, verzekert Diependaele.

Matthias Diependaele (N-VA) Foto: BELGA

“Ze maken daarvoor meestal op voorhand een afspraak met de bewoners. Zo’n onderzoek gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een aanvraag voor huursubsidie of in een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. In het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden er wel woningcontroles uitgevoerd zonder voorafgaande afspraak met de bewoners. In dat geval zullen zowel de woningcontroleur als de wooninspecteur zich legitimeren. Vraag dus altijd naar de legitimatie als iemand onaangekondigd voor je deur staat.”

Eerder deze maand waarschuwde ook de gemeente Wetteren voor valse controleurs van rookmelders. Er kwamen verschillende meldingen binnen dat er “mensen van de gemeente aanbellen om te zien of men thuis wel rookmelders heeft.” Het zou om een onderzoek gaan van de dienst Wonen, zo zegden de daders.

