Man komt om in regen van as bij vulkaan Filipijnen

De vulkaanuitbarsting in de Filipijnen nabij Manilla heeft een slachtoffer gemaakt. In Calamba is een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval in een regen van as. Drie mensen raakten gewond, aldus de politie. De vulkaan Taal is na de Mayon de meest actieve vulkaan in de Filipijnen. De situatie is erg bedreigend sinds het weekend.