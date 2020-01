Rokende vuilniswagen rijdt zelf tot bij brandweer

Menen - Komt de berg niet tot Mohammed, dan trekt Mohammed wel zelf tot de berg. Een gezegde waar ze bij de brandweer doorgaans niks aan hebben. Tot maandagmorgen. Groot was de verbazing bij het Meense brandweerkorps toen plots een rokende vuilniswagen bij de kazerne verscheen.

De vuilniswagen was bezig papier en karton aan het ophalen toen de chauffeur plots merkte dat er rook was ontstaan. Aangezien hij niet ver van de Meense kazerne in de Krommebeekstraat was, besloot hij maar tot daar te rijden.

Uiteindelijk moest er weinig worden geblust. “Een karton was wat beginnen roken, maar het was niet de moeite om de hele kar leeg te halen. De vuilniswagen is dan maar tot recyclagebedrijf Gilgemyn Recycling in Gullegem gereden ter controle”, zegt brandweer officier Jean-Pierre Demeestere. Ook voor hem was het ongezien dat een brand zélf tot de kazerne komt. “Maar het is wel makkelijk zo”, zei hij met een glimlach.