Japanse miljardair zoekt vriendin om mee te nemen op ruimtereis

Yusaku Maezawa hoopt zijn ruimtereis in 2023 niet alleen te hoeven maken. Foto: AFP

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa is op zoek naar een vriendin, die hij wil meenemen op een reis rond de maan. De zoektocht zal het onderwerp vormen van een reality-tv-show.

De 44-jarige Maezawa, die zijn fortuin vergaarde met de oprichting en verkoop van de online modewinkel Zozo Inc, is voor het programma op zoek naar deelneemsters die minstens twintig jaar oud zijn. De afleveringen zullen uitgezonden worden op de Japanse streamingdienst AbemaTV.

“Terwijl gevoelens van eenzaamheid en leegte langzaam over me heen komen, is er één ding waar ik aan denk: van één vrouw houden”, schreef Maezawa op een website voor aspirant-deelneemsters.

“Ik wil een levenspartner vinden. Samen met haar wil ik onze liefde uitschreeuwen vanuit de ruimte”, vervolgde Maezawa, die in 2023 als de eerste privépassagier van het SpaceX van Elon Musk rond de maan zal vliegen.

Wereldvrede

Vrouwen die willen deelnemen aan het programma moeten volgens de website “geïnteresseerd zijn in ruimtereizen en bereid zijn deel te nemen aan de voorbereidende trainingen”. Daarnaast moeten ze “een wens voor wereldvrede koesteren”. Ze krijgen tot 17 januari de tijd zich te melden, eind maart wil Maezawa de uitverkorene aangeduid hebben.

Naast zijn aanstaande hoopt Maezawa ook kunstenaars mee te kunnen nemen op zijn ruimtereis, in de hoop hen te kunnen inspireren om nieuwe werken te maken.