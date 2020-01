Verhuis prins Harry en Meghan zal maanden duren, experts vrezen interview met Oprah Winfrey

De Britse Queen Elizabeth houdt straks een crisisvergadering over de plotse beslissing van haar kleinzoon Harry en diens vrouw Meghan Markle om zich terug te trekken uit het Britse koningshuis en naar Noord-Amerika te verhuizen. Het gaat om een nooit geziene, historische top in Sandringham House, waar Harry’s vader prins Charles en zijn grote broer William op aanwezig zullen zijn.

Prins Harry krijgt te horen welke obstakels hij en zijn vrouw Meghan zullen moeten overwinnen om hun verhuis naar Noord-Amerika definitief door te zetten. “De deal zal ongetwijfeld tijd kosten”, zegt BBC-royaltywatcher Johnny Dymond.

Vooral de dotatie van prins Harry en Meghan Markle zal ter discussie staan. En wat zal er met hun titels gebeuren? Nu worden ze nog aangesproken met hertog en hertogin van Sussex, maar wat na de breuk?

En hoe moet het verder met hun koninklijke taken? Hoe zullen die verder ingevuld worden? De lijst, die afgepunt moet worden, lijkt lang. Ook hun veiligheid wordt verder besproken. Hoe moeten hun belastingen geregeld worden? En waar zullen ze met baby Archie gaan wonen? Gesprekken met de Canadese regering werden daarover al gevoerd.

Foto: AFP

Vandaag, maandag, is de eerste keer dat Harry en de 93-jarige koningin Elizabeth opnieuw zullen ontmoeten nadat de prins vorige week een bommetje gooide met het verrassende nieuws. Prins Charles kwam zondag speciaal terug van Oman naar Norfolk, waar hij de uitvaartplechtigheid bijwoonde van sultan Qaboos bin Said Al Said. Harry zelf vertrekt vanuit zijn huis in Windsor. Meghan, die waakt over hun zoontje, volgt de bijeenkomst telefonisch vanuit Canada.

Als de royals de komende dagen een deal kunnen sluiten, zal de uitwerking nog maanden duren, zeggen experts. Anderen kunnen de gesprekken tijdens de spoedvergadering moeilijker inschatten. “Het kan vijf minuten duren, maar ook vijf uur”, vertellen ze in The Daily Mail.

Foto: Photo News

Interview met Oprah?

Bovendien waarschuwen ze voor een contract waar Harry en Meghan niet helemaal tevreden mee zullen zijn. En dat heeft een goede reden.

Zijn ze misnoegd, waarschuwen kenners in de Britse kranten The Sun en The Daily Mail, zouden ze wel eens met hun verhaal naar hun goeie vriendin Oprah Winfrey kunnen stappen. Een openhartig gesprek, dat de wereld rond zal gaan, zal de Queen ongetwijfeld nog meer slapeloze nachten bezorgen.

Tom Bradby, die vorig jaar een documentaire maakte van het koppel en bovendien goed bevriend is met hen, schreef in The Sunday Times: “Ik heb wel een idee wat er in zo’n ongecensureerd interview zou kunnen gezegd worden. Fraai zal het niet zijn.” Volgens Bradby heeft Harry’s familie er dan ook alle baat bij dat er een eerlijke deal komt. Het is belangrijk, vertelde hij gisteren aan de Britse zender ITV Harry en Meghan “de vrijheid te geven die ze willen, en duidelijk te zijn over de rol die ze in de koninklijke familie zullen krijgen. (...) Het is vooral belangrijk dat ook de Britse belastingsbetaler zich niet bedrogen voelt.”

Canada vs. Los Angeles

Zeker is dat Harry en Meghan niet in hun gehuurde huis op Vancouver Island, aan de Canadese Westkust, zullen blijven wonen. Volgens hun vrienden, die anoniem getuigen in de Daily Mail, zou het koppel verhuizen naar Los Angeles. Maar dat kan nog wel even duren. Zolang Donald Trump president blijft van de Verenigde Staten, blijven ze in Canada.

Wat er ook beslist zal worden, het koninklijke drama hakt er flink in. Niet alleen bij het Britse volk, ook de royals zijn er het hart van in. Prins William, door de roddelpers beschuldigd van pesterijen tegen zijn broer en Meghan, reageerde dit weekend op de beslissing van zijn broer. “Ik heb mijn hele leven lang mijn arm om mijn broer heen geslagen en dat kan ik nu niet meer doen”, zei hij in de Sunday Times. “We zijn verschillende entiteiten. Daar ben ik triest om.”

Als het aan prins Harry ligt kan zijn nieuwe leven niet snel genoeg beginnen. De jobs zullen hem komen toegewaaid. En Ook zijn vrouw Meghan zou al een deal gesloten hebben met Disney om een voice-over te laten inspreken bij een film.

