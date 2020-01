Virtual reality op jobbeurzen

Wat tot voor kort nog sciencefiction leek, is intussen ingeburgerd: solliciteren en rekruteren via virtual reality of VR. Het geeft je als jobkandidaat de mogelijkheid om van waar dan ook door het kantoor van je toekomstige werkgever te lopen. “Je krijgt een VR-bril op je neus en je vertrekt op virtuele reis.”

Net als tal van andere bedrijven staat landbouwgroep Arvesta, toeleverancier voor land- en tuinbouw en het vroegere Aveve, regelmatig op jobbeurzen. “Daar de aandacht trekken tussen de vele aanwezigen is niet gemakkelijk”, zegt Veerle Mestdagh. Zij rekruteert kandidaten voor Dumoulin, één van de bekende Arvesta-merken, met productiesite in Kortrijk. Dumoulin is gespecialiseerd in voeder voor diersoorten als runderen, varkens, schapen en paarden.

Dumoulin is nog niet zo lang toegetreden tot de grote Arvesta-groep, en zoiets bracht toch ook een bepaalde uitdaging met zich mee: hoe kan je kandidaten tonen wie je bent en waar je voor staat? “Arvesta is een erg grote onderneming met meer dan veertig verschillende merken en haast evenveel activiteiten. Daarom zochten we naar een originele manier om dat duidelijk te maken aan kandidaten”, aldus Veerle Mestdagh.

Virtuele reis

De keuze viel op een audiovisuele oplossing, omdat beelden nu eenmaal meer zeggen dan een tekst met uitleg. “Maar hoe flitsend je een video ook kunt maken, we wilden verder gaan”, legt Veerle uit. “We willen geïnteresseerden echt onderdompelen in onze wereld. En dat is dus wat we letterlijk doen: je krijgt een VR-bril op je neus en je vertrekt op virtuele reis.”

Wie de bril opzet, krijgt te zien wat Arvesta allemaal doet: je neemt onder andere een kijkje in het hoofdkantoor in Leuven en achter de schermen van de veevoederfabriek, je bezoekt een serre met automatisch voortbewegende goten vol sla, rijdt mee met een John Deere-tractor en gaat shoppen in een AVEVE-winkel. “Doordat de video in 360° is opgenomen, kun je boven, onder, naast en achter je kijken zoals je in het echt zou doen”, vertelt Veerle.

