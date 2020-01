Arena voor vechthanen ontdekt in Hoeselt

Hoeselt / Heusden-Zolder - Achteraan in een afgelegen boerderij in de Proefbosstraat te Hoeselt ontdekte de politie gisteravond een “professioneel ingerichte” site voor het houden van illegale hanengevechten. Op het erf was er ook een ruime parking voorzien voor de deelnemers aan het illegale gokspel.

Voor de buitenwereld was die zone volledig afgeschermd. Tijdens de inval stonden er een 15 à 20-tal auto’s geparkeerd. De chauffeurs sloegen op de vlucht. De typische houten kisten - met daarin de vechthanen voor de wedstrijden - lieten ze in paniek achter.

De meeste dieren werden door de politie in beslag genomen. Daarna werden ze ondergebracht in het Vogel - Zoogdierenopvangcentrum in Heusden – Zolder.

Op de site werden er in totaal 28 vechthanen gekweekt en professioneel voorbereid op hun gevechten. Ook deze dieren werden in beslag genomen. “De hanen werden in de beste condities verzorgd”, klinkt het bij het opvangcentrum. “Maar het lot dat hen te wachten stond was gruwelijk.”