Model (21) vecht voor haar leven nadat ze “bijna volledig naakt” uit raam van derde verdieping valt

Een Russisch model vecht voor haar leven nadat ze “bijna volledig naakt” door een raam van een flatgebouw viel. Ksusha Puntus (21) liep “vreselijke” wonden op door haar val en lag ook enkele uren op straat, bij -5 graden Celsius. Ze raakte zwaargewond aan het hoofd en borstkas. Het jonge model brak ook enkele ribben, haar benen en heup. De politie onderzoekt de zaak.

Puntus is bekend voor haar werk in de Russische edities van Vogue en Tatler, en heeft zo’n 57.000 volgers op Instagram. De jonge vrouw is samen met de twintigjarige Andrei Bakov, de kleinzoon van de beroemde Russische regisseur Nikita Michalkov (74). Het was in het appartement van Bakov dat het model aan het feesten was toen ze “bijna volledig naakt” uit het raam viel. Pas uren later werd ze gevonden door een schoonmaker.

Maar aan die versie van wat er gebeurde, wordt getwijfeld door familie en vrienden. “Ze gebruikte geen drugs”, aldus vriendin en collega Alesya Kafelnikova. “Er moet dus iets anders gebeurd zijn.” Kafelnikova vermoedt dat het gehavende lichaam van Puntus werd verborgen in struiken nabij het flatgebouw. “Het is zo triest. Ze weet niks meer behalve haar naam. We bidden voor haar.”

Puntus werd al twee keer geopereerd, en verblijft nog steeds op intensieve zorgen in een ziekenhuis in Moskou. “Ze is er erg aan toe”, zegt haar moeder. Ook zij beweert dat er “bewijs” is gevonden dat haar dochter in de struiken werd neergelegd toen ze bewusteloos was. Volgens lokale media werd Bakov, haar vriendje, verhoord door de politie als getuige.

