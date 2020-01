Mislukte selfie wordt dood van Brits model

De Britse Madalyn Davis ging de reis van haar leven maken. Vorig jaar nam ze het vliegtuig van Londen naar Australië, waar ze met de rugzak zou gaan rondtrekken. Maar aan haar droom kwam gisterochtend een vreselijk einde.

Na een nachtje stappen in het stadje Vaucluse trok Madalyn samen met een zevental vrienden naar de Diamond Bay Cliffs. Ze zouden met z’n allen over een hek zijn geklommen om naar de opgaande zon te kijken. Maar toen Maddie, een Brits model, een mooi plaatje van zichzelf wilde maken, liep het mis.

De spectaculaire rotsen zijn de geliefkoosde plek om de perfecte selfie te maken. In augustus stierf er nog een 27-jarige Australische toen ze een mooi Instagram-shot wilde schieten. De plaatselijke overheid verkondigde mensen te beboeten die hun leven gingen wagen op de kliffen. Maar die waarschuwing valt bij velen in dovemansoren.

Maddie’s mama was in paniek toen ze haar dochter niet meer kon bereiken. “Heeft iemand Maddie gezien? Contacteer mee alstublieft wanneer u gisteren met haar naar die party bent geweest.” Al gauw kreeg ze de bevestiging dat ze gestorven was.

Op sociale media komen vandaag honderden steunbetuigingen binnen. Van goeie vrienden en verre kennissen, die de Britse omschrijven als een “vrije geest”, “schoon van binnen en van buiten”. “Je was een ongelooflijk mooi model en een getalenteerd artiest die kleur aan deze wereld gaf”, klinkt het.

Madalyn zelf had de tijd van haar leven, schreef ze op Facebook en had geen plannen om terug naar huis te keren. “Ik denk niet meer aan mijn oude leven, hoewel ik mijn job mis. Maar ik kijk ongelooflijk hard uit naar mijn toekomst hier aan de andere kant van de wereld”, schreef ze.

Aan die toekomst kwam abrupt een einde.