Vrouw zwaargewond bij ongeval met vluchtmisdrijf in Sint-Gillis

Sint-Gillis - Op de Waterloosesteenweg in de Brusselse gemeente Sint-Gillis is zondagavond een vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeval. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18 uur ’s avonds op de drukke steenweg. “Het gaat om een zestiger die er werd aangereden. De bestuurder van de aanrijdende wagen pleegde daarna vluchtmisdrijf”, klinkt het bij de lokale politie.

De vrouw werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar vocht ze de hele avond voor haar leven. Volgens de politie is haar toestand inmiddels gestabiliseerd. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend om de bestuurder van de wagen terug te vinden. Onder andere camerabeelden uit de omgeving zullen worden opgevraagd. De politie is ook op zoek naar getuigen.