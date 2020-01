Opnieuw is er een envelop met verdacht poeder aangekomen bij een federale overheidsdienst. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. Ditmaal is de brief maandag aangekomen bij de FOD Buitenlandse Zaken, in de Brusselse Karmelietenstraat. De straat is afgesloten voor het publiek en de Civiele Bescherming is opgeroepen om de envelop te komen ophalen.