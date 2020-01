“Ik wilde baby Romy helpen nadat ze uit de zetel viel”, beweert stiefvader. Maar dokters vonden geen spoor van die val

De Panne -

“Ik was in paniek nadat Romy uit de zetel was gevallen”, getuigde Bennet Demeulenaere (25), de stiefvader die voor het assisenhof West-Vlaanderen terechtstaat voor de dood van de vijf weken oude baby van zijn vriendin. “Ze ademde moeilijk. Ik wilde haar helpen door haar dooreen te schudden.” Dokters hebben het moeilijk met die uitleg: op het lichaam van de baby zagen ze geen verwondingen die zo’n val konden verklaren.