Twee woningen onbewoonbaar na uitslaande brand in Tongeren

Tongeren - Een zware brand heeft vanmorgen een rijtjeshuis in de Herckenrodestraat in Tongeren verwoest. De moeder en haar kinderen waren op dat moment niet thuis. De vuurzee tastte ook de aanpalende huizen aan.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur rond 8 uur ontstond in een rijtjeshuis in de Herckenrodestraat in Tongeren. De vrouw was al naar het werk en haar kinderen zaten op school. Het vuur greep snel om zich heen en ook het aanpalend huis, dat werd gerenoveerd, werd getroffen.

De brand werd rond 8 uur opgemerkt door een fietsster die op de Kastanjewal reed. Hij merkte dat uit één van de twee woningen hevige rook kwam. Toen hij aan de deur kwam probeerde hij aan te bellen om de bewoners te verwittigen. Vooraleer hij kon aanbellen hoorde hij een harde ontploffing en kwamen de bewoners die nog in het gebouw waren naar buiten.

Pas tien minuten later kon de brandweer van Zuid-West Limburg het brandende huis bereiken. Toen sloegen de vlammen reeds door het dak en was het vuur overgeslagen naar de woning ernaast, waar er onlangs renovatiewerken begonnen waren. De brandweer probeerde de brand op de eerste verdieping langs de voorzijde te bereiken, maar slaagde er niet in omdat de trappenhal reeds helemaal verwoest was.

De brand hield lelijk huis in twee woningen Foto: DiRo

“Het was een zeer complexe en moeilijk bereikbare brand. Het is een rijwoning en de achterzijde van de getroffen woningen konden we enkel bereiken via de tuin van één van de buren”, aldus brandweercommandant Stassen. “Het vuur legde de zolder en de eerste verdieping volledig in de as en de twee getroffen woningen werden onbewoonbaar verklaard. Ook de volledig houten zoldervloer van het huis dat gerenoveerd werd is verdwenen.”

Rond negen uur was de brand onder controle. Voor de bewoners van de getroffen woning wordt door het stadsbestuur een oplossing gezocht. Een buurhuis liep door de bluswerken waterschade op.

Er wordt nog onderzocht wat de brand veroorzaakte. De korpsen van Tongeren en Hasselt blijven nog enige tijd nablussen.