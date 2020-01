Vier jaar effectieve cel voor 35 inbraken in West-Vlaanderen

Veurne / De Panne / Koksijde / Beernem - Vijf Roemenen zijn in de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan 35 inbraken en zes pogingen daartoe. Twee kopstukken kregen elk vier jaar effectieve celstraf.

Het gerecht kwam de Roemenen op het spoor na een inbraak in een woning in Beernem. De daders raakten binnen via het dak van het aanpalend restaurant Wok Palace. Dankzij enkele achtergelaten voetafdrukken konden de daders gelinkt worden aan een gelijkaardige inbraak in Wingene. Op basis van telefonieonderzoek, camerabeelden en onderzoek van schoenafdrukken kon de politie de bende in kaart brengen. Op 20 november 2018 werden bij huiszoekingen in Oostduinkerke en Veurne vijf verdachten opgepakt.

Bij de huiszoekingen werden 28 paar schoenen in beslag genomen. “Dertien paar toonden gelijkenissen met afdrukken die bij feiten werden aangetroffen”, verduidelijkte de procureur. De bende sloeg hoofdzakelijk toe in Koksijde, Veurne, Diksmuide en De Panne. Maar ook in een Zedelgemse sporthal sloegen de mannen toe. Vooral horeca- en handelszaken werden geviseerd. Volgens het parket maakten de mannen in totaal zo’n 209.000 euro cash geld buit. Twee kopstukken kregen maandag elk vier jaar effectieve celstraf. Een derde kreeg 37 maanden cel. De overige twee hadden een beperkter aandeel in de feiten en kregen respectievelijk achttien maanden en tien maanden cel.