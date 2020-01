Reconstructie in Antwerpse moordzaak uit 1992 afgerond, verdachte werkte mee

Antwerpen - In het opleidingscentrum voor hulpdiensten Campus Vesta in Ranst heeft maandagochtend de reconstructie plaatsgevonden van een moord uit 1992. Het gaat om de gewelddadige dood van de toen 30-jarige Ariane Mazijn in haar appartement in Antwerpen. De inmiddels 55-jarige glazenwasser Stephaan Du Lion werd pas eind 2018 als verdachte gevat na DNA-onderzoek. Volgens het Antwerpse parket werkte de man maandag mee aan de reconstructie.

Het lichaam van Mazijn werd op 17 juni 1992 door haar vriend aangetroffen in een appartement aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. “In Campus Vesta is het appartement van Ariane Mazijn nagebouwd op basis van het fotodossier dat is opgemaakt bij de vaststellingen van de feiten in 1992”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

De reconstructie duurde ongeveer een uur. Daarbij gaf Stephaan Du Lion, die volgens het parket meewerkte aan de reconstructie, tekst en uitleg bij de feiten. “Alles werd gefilmd en alle partijen waren aanwezig of vertegenwoordigd en hebben de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen”, stelt het parket.

Stephaan Du Lion wordt ook nog verdacht van andere moorden Foto: RR

DNA-match

Stephaan Du Lion werd in oktober 2018 aangehouden. Hij kon aan de moord op Mazijn gelinkt worden via DNA. Dat werd na een veroordeling in 2015 voor een poging tot diefstal opgenomen in de databank van veroordeelden.

In september 2019 werd de vijftiger ook aangehouden voor de moord op Eve Poppe (38), opnieuw na een DNA-match. Zij werd op 9 september 1997 dood aangetroffen in haar appartement aan de Argentiniëlaan in de Antwerpse wijk Luchtbal. Ook zij bleek gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek.

Du Lion bekende de moorden op Mazijn en Poppe en biechtte in oktober ook nog spontaan de twee andere moorden op Lutgarda Bogaerts (28) in 1993 en Maria Van den Reeck (46) in 1994 op. Van den Reeck werd gewurgd met het snoer van een krultang in haar appartement aan de Stenenbrug in Borgerhout.

Tweede reconstructie

De reconstructie van maandag is de tweede van in totaal vier reconstructies in het dossier rond Stephaan Du Lion. Eerder werd al een reconstructie gehouden van de moord op Lutgarda Bogaerts (28), die vermoord teruggevonden werd in de buurt van het Albertkanaal in Oelegem.

Het Antwerpse parket bevestigt dat er nog twee andere reconstructies zullen gehouden worden op latere data. Dan zullen de moord op Eve Poppe (38) en Maria Van den Reeck (46) aan bod komen.

