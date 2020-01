Dode kat in vuilnisbak gepropt: lugubere foto maakt emoties los op sociale media

Retie - In Retie is beroering ontstaan rond een foto die gepost werd op Facebook. Op de foto is het kadaver te zien van een kat die in de buurt van het domein Beverdonk door een onbekende in een vuilbakje werd gepropt.

De foto werd in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Retie als...’ geplaatst. Veel mensen reageerden verontwaardigd. Burgemeester Patrick Geuens gaf ook een reactie aan Radio 2 Antwerpen: “Wie doet nu zoiets? Er zijn geen woningen in de buurt en voorlopig heeft niemand iets gezien.”

Een interventieploeg van de lokale politie Kempen Noord-Oost kwam ter plaatse. “Het bleek te gaan om een dier dat al langere tijd overleden was en dus zeker niet levend in de vuilbak werd gedumpt”, zegt een woordvoerder. “We hebben gezocht naar een chip, maar we zijn er niet in geslaagd om de eigenaar van de kat te vinden. We hebben er ook geen idee van wie het dode dier in de vuilnisbak heeft gestoken en nog minder waarom. Mogelijk lag de kat al langer naast de weg en was dit een poging om op te ruimen.”

De politie roept op om steeds melding te maken van een aanrijding met een kat of een hond. “We kunnen dan proberen de eigenaar op de hoogte te brengen als het dier gechipt is. We kunnen ook de technische dienst van de gemeente vragen om het dode dier te gaan weghalen zodat het niet op of naast de weg blijft liggen.”