Slaapexperts ontleden het geheim van Cristiano Ronaldo: vijf dutjes van anderhalf uur per dag

Een gebeeldhouwd lichaam en aders die als strakgespannen kabels over de spieren liggen: Cristiano Ronaldo is de verpersoonlijking van de perfecte atleet. Volgende maand wordt de Portugees 35 jaar, maar er is nog geen spatje verval te bespeuren bij de spits van Juventus. Zijn bijzondere slaappatroon zou hier naar eigen zeggen voor veel tussenzitten. “Cristiano Ronaldo slaapt eigenlijk zoals een jong kind, maar ik zou het niet iedereen aanraden.”