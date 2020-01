Zwaarbewolkt en kans op lichte regen

Het is maandagmiddag zwaarbewolkt met hier en daar wat lichte regen. De maxima schommelen tussen 4 graden in Hoog-België en 9 graden in het westen van het land. De zuidenwind is eerst matig, maar op het einde van de dag zijn rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. Dat verwacht het KMI.

Maandagavond blijft het zwaarbewolkt met kans op lichte neerslag. In de nacht van maandag op dinsdag trekt een nieuwe storing over het land vanaf het westen. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. De zuidzuidwestenwind wordt vrij krachtig, tot soms zelfs krachtig. De rukwinden kunnen op sommige plaatsen meer dan 70 km per uur halen.

Dinsdag is het eerst winderig en zwaarbewolkt met lichte tot matige regen. Daarna is er tijdelijk een drogere en rustigere periode, maar een volgende regenzone met toenemende wind bereikt België alweer in de loop van de namiddag. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in Vlaanderen.

Dinsdagavond en in het begin van de nacht van dinsdag op woensdag blijft het regenachtig en winderig. In de tweede helft van de nacht wordt het droger met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 5 graden op de Ardense hoogten en 10 graden in het centrum.

Woensdagochtend nadert een nieuwe storing ons land. In het westen start de dag al zwaarbewolkt, terwijl in het centrum en het oosten nog opklaringen mogelijk zijn en het overwegend droog is. In de loop van de dag trekt de storing ook over het oosten van het land met lichte tot matige regen als gevolg en wordt het zwaarbewolkt. Op het einde van de namiddag wordt het in het westen opnieuw minder bewolkt en droger. De maxima schommelen tussen 7 graden in de Ardennen en 11 of 12 graden in het centrum

Donderdag blijft het droog met opklaringen, en is er hardnekkig ochtendgrijs in sommige regio’s mogelijk. De maxima liggen tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in Laag- en Midden-België.

Vrijdag start bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag zijn aan de kust opklaringen en wolkenvelden met soms een bui mogelijk. De maxima liggen dan tussen 5 of 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden aan de kust.