Prins Harry en prins William reageren op berichten over verzuurde relatie en pesterijen

Prins Harry en prins William hebben in een officieel statement gereageerd op de roddels die zich afgelopen weken verspreidden in de Britse pers. Vooral de bekoelde relatie tussen de twee broers, die volgens sommige experten op springen staat, was het doelwit van de tabloids. En daar ziet het duo erg van af, zo blijkt uit het statement.

De belangrijkste reden waarom prins Harry het koningshuis van zich af zou schudden is het onophoudelijk, onderhuids gepest van zijn broer William. Onder andere de Britse krant The Times bracht dat nieuws, doorspekt met anonieme getuigenissen.

Volgens de analyse van The Times, die overigens door heel wat bronnen ook ontkend werd, zouden de prins en zijn Meghan naar Canada, en later wellicht de States, verhuizen en een stap opzij willen doen, nadat ze twee jaar lang telkens door William op hun plaats werden gezet.

William zou Meghan ook te weinig welkom geheten hebben in de familie, nog voor de Sussexen samen in het huwelijksbootje stapten. Maar dat nieuws is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Harry en William.

Broers vormen een front

Eerder ontkenden ze hun vermeende ruzies. Vandaag stuurden ze een officieel statement de deur uit: “Ondanks duidelijke ontkenningen eerder, dook er vandaag een vals verhaal op in sommige Britse kranten over de relatie tussen de hertog van Sussex en de hertog van Cambridge”, klinkt het.

“Voor broers die erg veel belang hechten aan problemen die te maken hebben met mentale gezondheid, is het gebruik van opruiende taal in dit geval beledigend en misschien ook kwetsend.”

Intussen loopt een crisisvergadering in Sandringham House, bij Norfolk. Samen met Queen Elizabeth, prins Charles en William wordt het vertrek van prins Harry en Meghan Markle in goede banen geleid.

LEES OOK. Britse pers reconstrueert weken die vooraf gingen aan aankondiging Harry en Meghan: pas minuten voor hij de wereld inlichtte, bracht hij eigen familie op de hoogte (+)

Experten waarschuwen voor een slechte afloop. Zijn Harry en Meghan misnoegd over de deal, zouden ze wel eens met hun verhaal naar hun goeie vriendin Oprah Winfrey kunnen stappen. Een openhartig gesprek dat de wereld rond zal gaan, en de Queen ongetwijfeld nog meer slapeloze nachten zal bezorgen.

Tom Bradby, die vorig jaar een documentaire maakte van het koppel en bovendien goed bevriend is met hen, schreef in The Sunday Times: “Ik heb wel een idee wat er in zo’n ongecensureerd interview zou kunnen gezegd worden. Fraai zal het niet zijn.” Volgens Bradby heeft Harry’s familie er dan ook alle baat bij dat er een eerlijke deal komt. Het is belangrijk, vertelde hij gisteren aan de Britse zender ITV, om Harry en Meghan “de vrijheid te geven die ze willen, en duidelijk te zijn over de rol die ze in de koninklijke familie zullen krijgen. (...) Het is vooral belangrijk dat ook de Britse belastingbetaler zich niet bedrogen voelt.”

bekijk ook

Prins Harry en Meghan Markle zetten stap terug als Royals

Meghan Markle door vriend en vijand afgekraakt in documentaire, maar fans springen in de bres: “Jaloezie”

Meghan Markle verschijnt voor het eerst in het openbaar sinds controversiële documentaire