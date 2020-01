Ecolo roept andere partijen op niet op N-VA te wachten: “Laten we degenen die het land willen vernietigen, die kans niet geven”

Ecolo wil niet wachten tot de N-VA zichzelf uitsluit van een federale regering om onderhandelingen op te starten. Dat zei covoorzitter Jean-Marc Nollet maandagochtend op de nieuwjaarsreceptie van de Franstalige groenen. Volgens Nollet heeft de N-VA er baat bij de boel vast te laten lopen, om zo de splitsing van het land te promoten.

De Franstalige groenen van Ecolo houden maandagochtend hun nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak haalde covoorzitter Jean-Marc Nollet uit naar de Vlaams-nationalisten. “Waar het hen om te doen is, is de situatie te laten rotten. Laten we degenen die het land willen vernietigen, die kans niet geven”, klonk het.

De N-VA zal zichzelf niet uitsluiten van de onderhandelingstafel, waarschuwde Nollet. “Ze zullen het niet doen, jullie vergissen je.” De andere partijen moeten daar dan ook niet op wachten vooraleer onderling onderhandelingen op te starten, vindt hij. Het Ecolo-kopstuk verwees daarbij ook naar de val van de regering-Michel eind 2018, uitgelokt toen de N-VA uit de ploeg stapte uit onvrede met het VN-migratiepact. “Onthoud de les: stel je niet kwetsbaar op tegenover de N-VA. We weten waartoe dat leidt.”

Nollet herhaalde nog maar eens dat zijn partij niet in een regering met de N-VA wil stappen. “De richting waarin wij het land willen zien uitgaan, is fundamenteel verschillend met de visie van N-VA.” Hij benadrukte dat de Vlaamse groenen op dezelfde lijn zitten: “Zij die ons kunnen verdelen, zijn nog niet geboren.”

