Cyberaanval legt fabriek Picanol in Ieper lam, ook andere vestigingen getroffen

Ieper - De fabriek van weefmachineproducent Picanol in Ieper en de vestigingen in China en Roemenië zijn door een cyberaanval lamgelegd. Er is een onderzoek aan de gang.

De impact zou groot zijn, de productie ligt zo goed als stil. De directie zegt dat het om een aanval met ransomware, kwaadwillige software, gaat. De informaticasystemen worden dan versleuteld. Om weer toegang te krijgen, wordt meestal losgeld gevraagd. Maar volgens Picanol is er nog geen vraag gekomen van cybercriminelen.

“Onze IT-systemen liggen volledig plat”, bevestigt communicatiedirecteur Frederic Dryhoel. “En dat is problematisch omdat de hele productie computergestuurd is.”

Het bedrijf probeert via back-ups weer controle te krijgen over het systeem, zodat de productie kan heropstarten. Wanneer dat kan gebeuren, staat nog niet vast.

Bij Picanol werken 2.300 mensen. Van hen zijn er 1.600 aan de slag in de vestiging in Ieper. Het bedrijf heeft 14 vestigingen wereldwijd.

Of er ook op andere plaatsen in ons land cyberaanvallen gebeurd zijn, is niet duidelijk. Het Centrum voor Cybersecurity is voorlopig niet bereikbaar.